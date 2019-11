Napoli, è durato un'ora l'incontro tra De Laurentiis e la squadra

È durato un'ora il confronto tra Aurelio De Laurentiis e la squadra del Napoli. Poco fa il presidente ha lasciato in auto il Centro Tecnico di Castelvolturno senza fare alcuna dichiarazione. La squadra in precedenza si era allenata per preparare la partita con il Bologna in programma domenica al San Paolo.



All'incontro tra la società e i calciatori, oltre al presidente, hanno partecipato il vice presidente Eduardo De Laurentiis, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, il Responsabile delle operazioni, vendite e marketing, Alessandro Formisano e quello dell'Area comunicazione, Nicola Lombardo. Al termine dell'incontro, dopo De Laurentiis hanno lasciato per primi il Centro Tecnico di Castel Volturno, Ciciretti e Malcuit, due calciatori che non sono stati raggiunti dalla richiesta di pagamento di multa, il primo perché fuori dalla rosa dei titolari e il secondo perché infortunato da lungo tempo. Una parte del gruppo - Koulibaly, Allan, Meret e Luperto - si è trattenuta a Castel Volturno per il pranzo mentre gli altri giocatori sono tornati a casa alla spicciolata.

