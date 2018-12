Napoli, domani flash mob per Koulibaly al San Paolo. Ancelotti vuole il riscatto col Bologna: tocca a Mertens e Milik

di Pasquale Tina

NAPOLI - L’imperativo è uno solo. Il Napoli deve ripartire e cancellare la brutta notte di San Siro. Carlo Ancelotti – che oggi ha evitato pure la consueta conferenza stampa di vigilia – ha messo nel mirino soltanto la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. Il punto di vista sui cori razzisti, del resto, lo ha già espresso nel post Inter (“La prossima volta ci fermiamo noi”) e manterrà il suo proposito se la situazione dovesse continuare, ma nel frattempo sta pensando soltanto a chiudere al meglio il 2018. La crisi di nervi che il Napoli ha avuto nel finale del match contro l’Inter non gli è piaciuta, quindi si aspetta un’inversione di tendenza.

KOULIBALY SUGLI SPALTI. Non ci sarà ovviamente Kalidou Koulibaly, squalificato per due turni dal Giudice Sportivo, come Lorenzo Insigne. Il Napoli sta preparando per entrambi il ricorso per la riduzione della squalifica di una giornata, ma domani saranno spettatori. Il difensore è atteso sugli spalti e i 45mila del San Paolo potrebbero tributargli un nuovo gesto di solidarietà dopo quello del 2016 prima di Napoli-Carpi. Sui social, infatti, è partita l’iniziativa. “Indossiamo la maschera di Kalidou Koulibaly e dimostriamo pieno sostegno al nostro campione”.

LA FORMAZIONE. Carlo Ancelotti ha diversi dubbi: in difesa potrebbero giocare Malcuit e Ghoulam sugli esterni con Albiol e Maksimovic, favorito su Luperto, coppia centrale. In mediana Diawara dovrebbe sostituire l’infortunato Hamsik. Sugli esterni Callejon e l’ipotesi Verdi che scalpita per affrontare il Bologna dal primo minuto. Davanti via libera alla coppia Milik-Mertens con la variabile Ounas. La squadra è rimasta in ritiro dopo la rifinitura pomeridiana proprio per alzare il livello della concentrazione.

I CONVOCATI. Sono 21 i giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti per il match delle 18. Ecco l’elenco: Meret, Ospina, Karnezis, Albiol, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Younes, Verdi, Mertens, Milik.

© RIPRODUZIONE RISERVATA