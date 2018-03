Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma , risultati che sono costati la testa della classifica ai ragazzi di Maurizio Sarri, torna al San Paolo ed ospita nel secondo posticipo della domenica sera il Genoa, che viene dall'amara sconfitta casalinga subita domenica scorsa a Marassi per mano del Milan, a segno nell'ultimo secondo utile del recupero concesso dall'arbitro.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

GENOA: Perin, Rosi, Spolli, Zukanovic, Biraschi, Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt, Pandev, Galabinov.



Il Genoa non vince a Napoli dal febbraio 2009, 1 a 0 grazie al gol di Jankovic; le due compagini si sono affrontate in totale 45 volte al San Paolo, con 23 vittorie dei campani, 15 pareggi e solo 7 successi dei rossoblù genoani. Una curiosità: fino a qui il Napoli molto meglio in trasferta che in casa, dove ha conquistato solo 32 dei 70 punti che ha al momento in classifica, a parità di partite giocate.

