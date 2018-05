Napoli, arriva Ancelotti: riunione a Roma per definire staff e strategie di mercato

di Pasquale Tina

La svolta è arrivata nella notte. Il Napoli ha preso una direzione ambiziosa: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore e sostituisce così Maurizio Sarri. Il contratto è stato già firmato: biennale con opzione per il terzo anno e ingaggio base di 5 milioni di euro netti a stagione. L'ufficializzazione non è ancora arrivata, ma il presidente De Laurentiis è già in fase operativa: ha convocato alla Filmauro questa mattina il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ma anche lo staff che seguirà Ancelotti nella nuova avventura. Con loro c'è anche il vice-presidente, Edo De Laurentiis. L'annuncio potrebbe arrivare a breve o nei prossimi giorni



IL NUOVO NAPOLI. Ancelotti si è garantito la conferma dell'ossatura base del Napoli e potrebbe chiedere un paio di top player per rinforzare la squadra: piacciono Vidal e David Luiz. Dovrebbe cambiare pure il modulo: il 4-2-3-1 è uno degli abiti tattici preferiti di Carletto.



SARRI. Il Napoli non dovrebbe esonerare il tecnico di Figline Valdarno che resta sempre nel mirino del Chelsea. De Laurentiis pretenderà sempre il pagamento della clausola rescissoria (8 milioni di euro) per liberarlo. Si aspettano ora le mosse dei Blues che dovrebbero sostituire Antonio Conte nonostante la Fa Cup. Il Napoli, comunque, è disposto pure a mantenere Sarri a libro paga considerando che la clausola sarà valida anche nella prossima stagione.

