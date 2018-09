Napoli, Ancelotti: «Contro la Juventus serve la gara perfetta. Non firmo per il pareggio»

di Pasquale Tina

NAPOLI - Le grandi partite sono il suo pane quotidiano. Juventus-Napoli rientra tra queste, quindi Carlo Ancelotti gestisce la vigilia con serenità. “La mia squadra ha lavorato bene, devo solo evitare l’eccessiva preoccupazione oppure il nervosismo”. Il confronto dello Stadium è importante ma non decisivo. “Potrebbe essere importante dal punto di vista psicologico considerando che siamo un gruppo giovane. Noi sfavoriti? Non mi interessa, pensiamo soltanto a fare bene. Il parametro è la prestazione offerta contro Torino e Parma. E’ questo il Napoli che voglio”.



LA FORMAZIONE. Allegri ha dato qualche anticipazione, Ancelotti, invece, fa ‘catenaccio’ sotto questo punto di vista. “Tanto – se la cava con una battuta – per tre anni è stato facile indovinarla”, ha spiegato col sorriso in riferimento ai titolarissimi di Sarri. Lui ha rovesciato tale concezione. “La prestazione di mercoledì mi ha messo in difficoltà. Stanno tutti bene. Non era facile immaginare un esordio importante come quello di Malcuit, ad esempio, quindi ho tante opzioni. Mertens? E’ stato decisivo con il Torino”.



ALLEGRI. “E’ un allenatore molto pratico. E’ bravo a valorizzare il materiale che ha a disposizione. Tra noi c’è molta stima reciproca. Cristiano Ronaldo? Il Pallone d’Oro dovrebbe vincerlo sempre lui. Mi fa piacere che sia in Italia per tutto il movimento italiano”.



IL PAREGGIO. Ancelotti non firma a prescindere per un punto. “Non l’ho mai fatto nel corso della mia carriera e non comincio certo adesso. Mettiamo in campo le nostre qualità e proviamo a metterci in mostra. Sono convinto che saremo competitivi, possiamo vincere qualcosa già in questa stagione”.



IL MIO PASSATO ALLA JUVE. “Non è stata un’esperienza negativa, ho imparato tanto anche se non abbiamo vinto. Ho capito l’organizzazione di una grande società e poi a Torino sono tornato tante volte, da parte mia non c'è alcuna rivalsa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA