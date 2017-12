Higuain decide la sfida del San Paolo, la Juventus batte il Napoli 1-0

dal nostro inviato

NAPOLI È la notte di Gonzalo Higuain. E della Juventus tutta. Il centravanti argentino risolve la partita del San Paolo tra il Napoli e i bianconeri (0-1), azzerando così la fuga degli azzurri e rilanciando in un attimo la corsa tricolore dei campioni d'Italia. Un gol pesante? Ma di più. Un gol da scudetto, chissà. Il Pipita fulmina Reina con un destro incrociato dopo 13 minuti e per un momento dimentica l’operazione alla mano di lunedì scorso e soprattutto i fiumi di insulti che il pubblico napoletano gli versa in faccia da ore. Poi festeggia con polemiche, inevitabilmente.



Eccezionale è dunque Higuain, ottima è la Juve, come deludente si rivela il Napoli: che fallisce il primo vero esame stagionale. Allegri vara un 4-3-2-1 e assicura alla squadra un equilibrio perfetto. Dybala è un lampo, mentre a Pjanic riesce facile disegnare un calcio leggero. Di Chiellini, poi, non si può non raccontare la sicurezza in difesa. Invece gli azzurri quasi si limitano ad osservare.



A stupire, in realtà, è l'impalpabilità totale dell’attacco napoletano: Callejon, Mertens e Insigne proprio non incidono. Giusto Allan e Jorginho dondolano sull'orizzonte della sufficienza. Occasioni poche, però. E per un soffio Matuidi non confeziona la rete del raddoppio, non fosse per i riflessi di Reina.



Dunque nel complesso il Napoli appare svuotato di idee e di forza. E inevitabilmente il trionfo di Allegri si specchia nella sconfitta di Sarri. Ne è la causa prima, anzi. Se saprà coltivare quanto seminato stasera, la Juventus potrà raccogliere un mare di frutti da qui alla primavera. Spiccare il volo, allora, sarà un gioco.



