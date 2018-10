Napoli-Liverpool 0-0 La Diretta Ancelotti punta su Milik e Insigne

Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di Belgrado, mentre il Liverpool in coppa ha superato il Paris Saint Germain al termine di una partita tiratissima e spettacolare col punteggio di 3-2 grazie al gol di Firmino nei minuti di recupero.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Karnezis, Hysaj, Diawara, Rog, Zielinski, Mertens, Verdi. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mane.

