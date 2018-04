Machach aggredisce medico: una lite per motivi di viabilità

Un condominio in rivolta per le intemperanze di Zinedine Machach, il 22enne talento franco-algerino arrivato al Napoli a gennaio e che finora non ha ancora giocato un solo minuto in azzurro. Nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di Parco Matarazzo, dove il giocatore abita, l’ultima bravata: Machach, in macchina con il fratello, ha iniziato a suonare il clacson con veemenza per far spostare un’auto. Ripreso dal balcone da un vicino, l’ha insultato e poi, quando il condomino, noto medico napoletano, è sceso con altri vicini per convincerlo a cessare il baccano, l’ha aggredito procurandogli lesioni alla spalla e al collo, poi refertate presso l’ospedale Fatebenefratelli. È intervenuta sul posto anche un’auto dei carabinieri. Il professionista attraverso l’avvocato Valerio Minucci ha annunciato querela per lesioni dolose.

