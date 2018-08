Napoli, la rimonta perfetta: Zielinski e Mertens ribaltano il Milan 3-2

di Pasquale Tina

Il Napoli passa dall'inferno al paradiso, il Milan dall'esaltazione al dramma: finisce 3-2 al San Paolo, con gli azzurri di Ancelotti che ribaltano il match nella ripresa dopo essere andati sotto di due gol. Seconda rimonta consecutiva per gli azzurri, mentre il campionato del Diavolo comincia con uno shock.



Napoli in campo con la stessa formazione che all'esordio aveva espugnato l'Olimpico, sponda laziale. L'unica novità è rappresentata dal debutto tra i pali di Ospina al posto di Karnezis. Il tridente d'attacco di Ancelotti è Callejon-Milik-Insigne, quello di Gattuso - che schiera a sua volta il Milan col 4-3-3 - è formato da Suso, Borini e dall'ex Higuain, ancora una volta fischiatissimo. In difesa Musacchio vince il ballottaggio con Caldara, in cabina di regia c'è Biglia. Si parte in un silenzio surreale per lo sciopero delle curve del San Paolo, in polemica col presidente De Laurentiis. Il Napoli spinge, ma non è incisivo: Allan conclude debolmente su invito di Callejon, poi Insigne lanciato verso la porta prova un improbabile pallonetto e l'occasione sfuma.



Più concreto il Milan, a segno al primo affondo: è il 15' quando una sponda di Borini, ben imbeccato da Suso, mette in condizione Bonaventura di battere Ospina con una deliziosa sforbiciata al volo. Per il centrocampista rossonero è il quarto gol in carriera contro il Napoli, una rete che i rossoneri riescono a difendere senza troppi patemi fino all'intervallo, complice un Napoli con poco ritmo e dai meccanismi farraginosi. Fuori bersaglio il destro dal limite di Callejon al 39', efficace la risposta di Donnarumma sul sinistro di Milik nel recupero. In avvio di ripresa le curve iniziano a intonare cori contro il presidente e il Milan, al primo affondo, trova il raddoppio: stavolta la sponda è di Suso per il diagonale di Calabria che punisce ancora Ospina.



Finita? No, perchè pochi minuti dopo un pasticcio difensivo rossonero mette in condizione Zielinski di colpire dal limite, riaprire il match e accendere l'entusiamo dei tifosi. Il Napoli ora ci crede, sfiora il pari con un destro a giro di Insigne e un piazzato di Zielinski, spingendo con convinzione. Gattuso irrobustisce il centrocampo con Bakayoko, Ancelotti gioca la carta Mertens. E al 22' il Napoli pareggia. Ancora Zielinski, dal limite, piega le mani a Donnarumma e fa esplodere il San Paolo. Il polacco lascia spazio a Diawara, nel Milan entra Laxalt per Borini. Il finale è palpitante, il Napoli ne ha di più e completa la rimonta al 35': Diawara imbecca Allan che entra in area dalla destra e pennella per Mertens, che appoggia a porta vuota. Finisce col tripudio azzurro: Napoli sogna anche con Carletto.



LEGGI LA CRONACA





© RIPRODUZIONE RISERVATA