Napoli-Milan 0-1 La Diretta Vantaggio di Bonaventura

L'estate in quel di Napoli non è stata delle più facili, con i tifosi che si aspettavano forse qualcosa in più in sede di mercato. La prima risposta data dagli uomini di Ancelotti è stata però decisamente positiva, con la vittoria dell'Olimpico. Ora il tecnico emiliano ritrova il ''suo'' Milan, all'esordio ufficiale nella Serie A 2018-2019. I rossoneri non vincono al San Paolo in campionato dall'ottava giornata del campionato 2010-11: un 2-1 firmato da Ibrahimovic, Robinho e Lavezzi.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

MILAN: Donnarumma; Romagnoli, Calabria, Rodriguez, Biglia, Musacchio, Kessie, Bonaventura, Suso, Higuain, Borini

