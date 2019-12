Napoli-Parma 0-1. Kulusevski sblocca subito la partita

Napoli e Parma si sfidano al San Paolo nella gara che segna il debutto sulla panchina azzurra di Rino Gattuso, subentrato a Carlo Ancelotti. I padroni di casa vengono dall'ennesima delusione in campionato, l'1-1 sul campo dell'Udinese, e in caso di risultato negativo oggi rischiano addirittura di finire al decimo posto della graduatoria; umore di tutt'altro genere invece in casa Parma, con la squadra che dopo la vittoria corsara di Marassi sulla Sampdoria ha raggiunto in classifica a quota 21 punti proprio gli avversari di questa sera.



SEGUI LA DIRETTA



Sono 7 le gare consecutive senza vittorie del Napoli in campionato: 5 pareggi e 2 sconfitte, a Roma contro i giallorossi ed in casa contro il Bologna quindici giorni fa. Parma corsaro in trasferta già 2 volte quest'anno: a Udine il 1 settembre scorso e a Genova contro la Sampdoria nell'ultima partita disputata; negli altri 5 impegni lontano dal Tardini, 3 pareggi e 2 sconfitte.



GUARDA LA CLASSIFICA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens, Younes, Leandrinho. Allenatore: Gattuso.



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Laurini, Adorante, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D’Aversa.







© RIPRODUZIONE RISERVATA