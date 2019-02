Napoli-Sampdoria, dalle 18.00 La Diretta Ancelotti chiede l'immediato riscatto

Il Napoli affronta la Sampdoria alle ore 18 del sabato, in un match valevole per la 22a giornata di campionato; i partenopei, secondi in classifica con 11 lunghezze dietro la Juventus, vengono dalla doppia sfida col Milan, prima in campionato e poi in Coppa Italia e cercano i 3 punti per non perdere ulteriore contatto dai bianconeri. La Sampdoria viene dal largo successo sull'Udinese e punta a giocare un brutto scherzo ai padroni di casa magari grazie agli ex Quagliarella e Gabbiadini.



Si perde nella notte dei tempi l'ultima vittoria della Sampdoria al San Paolo, addirittura sono quasi 21 anni che i blucerchiati non sbancano Napoli: correva infatti la parte finale della stagione 1997/98, al termine della quale i partenopei sarebbero arrivati ultimi in Serie A, quando i liguri s'imposero per 0-2 grazie ad un'autorete di Crasson e ad un gol di Laigle. Spettacolare la sfida dello scorso anno, terminata 3-2 per il Napoli con una rimonta da 1-2 nel finale di partita.

