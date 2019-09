Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze all'esordio, hanno perduto lo scontro diretto contro la Juventus 15 giorni fa solo in ultimo a causa di un'autorete, e provano a ripartire contro una formazione che ha invece iniziato il torneo in modo disastroso, con la netta sconfitta interna contro la Lazio prima e sul campo del Sassuolo poi.



La Sampdoria non riesce ad espugnare il San Paolo dalla stagione 1997/98, quando il finale fu di 0-2 grazie ai gol blucerchiati di Crasson e Laigle. In 52 precedenti giocati ai piedi del Vesuvio, 25 le vittorie del Napoli, 19 i pareggi e 8 le affermazioni dei liguri.

