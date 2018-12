Napoli-Spal, dalle 15.00 La Diretta Ancelotti non ammette distrazioni

Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la SPAL nel match in programma oggi alle ore 15. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus, vengono dalla vittoria di misura ottenuta in casa del Cagliari nello scorso turno di campionato grazie alla punizione di Milik, mentre gli emiliani dal pareggio casalingo a reti bianche al Paolo Mazza contro il coriaceo Chievo delle ultime settimane.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI:

SPAL:



Sono passati più di 57 anni e mezzo dall'ultima affermazione della SPAL sul campo del Napoli: era infatti il 12 marzo 1961 quando Massei e Carpanesi firmarono lo 0-2 con il quale i ferraresi si portarono a casa gli allora 2 punti per la vittoria. L'anno scorso ci ha pensato Allan a regalare i 3 punti ai suoi con una rete dopo soli 6 minuti di gioco. In tutto 15 i precedenti, con il Napoli che ha vinto 10 volte a fronte di 2 pareggi e 3 sconfitte.

