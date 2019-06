Napoli, stretta finale per James Rodriguez: le cifre dell'operazione

di Eleonora Trotta

Aurelio De Laurentiis ha affidato all’agente Jorge Mendes (a Madrid da qualche giorno) il compito di portare a termine l’operazione James Rodriguez. E per arrivare a dama è disposto ad avvicinarsi ancora di più ai circa 42 milioni di euro richiesti dal Real Madrid, considerando che le merengues partivano da una valutazione di 50. La formula discussa è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun ostacolo, invece, per l’intesa con il fantasista colombiano: il contratto da 6 milioni di euro a stagione è in cassaforte dai primi di giugno. Fondamentale il ruolo di Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, capace di esaltare le qualità del calciatore al Real Madrid e al Bayern Monaco, è sceso in campo per strappare il sì di James. E, nel contempo, convincere il patron azzurro, con il quale non sono mancati confronti anche accesi, ad effettuare uno sforzo economico.

«Lui è un desiderio di Ancelotti - le parole del patron azzurro a Kiss Kiss -, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco ma le sue doti non possono essere messe in discussione e se il nostro mister lo ha chiesto, voglio responsabilizzarlo e accontentarlo. E' costosissimo, ma un sacrificio si può fare. Andiamo avanti, stiamo elaborando la trattativa con il nostro amico Mendes, se non dovesse andare in porto parleremmo con Raiola per Lozano. Tutti e due? Ora non esageriamo. E degli altri che facciamo, li buttiamo via? Ribadisco inoltre che dobbiamo vendere prima di poter comprare, al momento siamo ancora in una fase di studio. Stiamo valutando chi non fa al caso nostro per poterlo cedere». In uscita tiene sempre banco la vicenda Albiol. Il difensore spagnolo è vicino al ritorno al Villarreal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA