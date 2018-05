Napoli-Torino 2-1 La Diretta Vantaggio di Hamsik

Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico Walter Mazzarri nella partita di oggi pomeriggio; inutile dire che per gli uomini di Maurizio Sarri vale solo l'imperativo della vittoria, mentre il Torino si ritrova a poter recitare solamente il ruolo di guastafeste, non avendo più nulla da chiedere nella fase finale di questo campionato.



LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Hamsik, Milic, Machach, Rog, Ghoulam, Ounas, Diawara, Tonelli, Milik. Allenatore: Sarri

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Acquah, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Niang. A disposizione: Coppola, Ichazo, Molinaro, Barreca, Valdifiori, Edera, Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

