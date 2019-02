Napoli-Torino, dalle 20.30 La Diretta Ancelotti si affida a Insigne e Milik

Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno vivendo un grande momento di forma in campionato, dove vengono dallo scialbo pareggio di Firenze della scorsa settimana, mentre il Torino lotta per conservare l'8a posizione in classifica e dare continuità alla vittoria casalinga sull'Udinese di domenica scorsa.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz, Milik, Insigne.

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Berenguer, Belotti.



E' praticamente imbattibile il Napoli al San Paolo in campionato: una sola sconfitta per 2-4 con la Roma quasi un anno fa negli ultimi 24 impegni casalinghi. Per il Toro di Walter Mazzarri 5 pareggi ed 1 sconfitta nelle ultime 6 trasferte; in Serie A i granata hanno vinto solo 2 volte su 12 giocate in questa stagione lontano dall'ex Comunale di Torino. L'ultima vittoria è quella di Marassi, 1-4 sulla Sampdoria nel corso dell'11a giocata il 4 novembre scorso.

