Nasce il nuovo Milan: Giampaolo in panchina, l'addio di Gigio e Paquetà trequartista

di Salvatore Riggio

Marco Giampaolo non è mai stato così vicino alla panchina del Milan, nonostante già in passato fosse stato accostato ai rossoneri in più occasioni. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà lui il sostituto di Rino Gattuso, mentre per la Sampdoria c’è Stefano Pioli. Quindi, con Maldini direttore dell’area tecnica e Giampaolo nuovo allenatore, come sarà il nuovo Milan? Le cessioni saranno eccellenti. Via Donnarumma e Suso. Saranno loro due i sacrificati in nome del fair play finanziario (l’Uefa entro pochi giorni escluderà il club di via Aldo Rossi dall’Europa League). Poi, si comincerà a pensare al mercato in entrata. Giocatori funzionali al 4-3-1-2 di Giampaolo. Reina sarà il portiere titolare con Plizzari promosso come secondo, visto quanto sta facendo di buono al Mondiale Under 20 in Polonia. Per la difesa accanto a Romagnoli (ma attenzione, per lui al Milan stanno arrivando molte offerte) c’è Andersen dalla Sampdoria. Sempre da Genova, sponda blucerchiata, potrebbe arrivare Praet, unica vera richiesta di Giampaolo. La novità sarà il ritorno del trequartista, per la felicità di Silvio Berlusconi che nelle ultime settimane (ma anche nei mesi scorsi) ha più volte punzecchiato Gattuso per il sistema di gioco adottato dal Milan. Alle spalle delle punte ci sarà Paquetà, ultima eredità (assieme a Piatek) di Leonardo, prima dell’addio. L’ex giocatore del Flamengo è il giocatore con più qualità ed è bravo anche in fase difensiva. Ad affiancare Piatek c’è Cutrone, ma dal Siviglia tornerà André Silva. Chissà se Giampaolo riuscirà a rigenerarlo.

