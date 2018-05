Nazionale, azzurri da stasera in ritiro. Definito lo staff di Mancini

Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia Saudita, venerdì primo giugno a Nizza contro la Francia e lunedì 4 giugno a Torino contro l'Olanda. I 28 calciatori convocati dal commissario tecnico inizieranno domani la preparazione con una doppia seduta di allenamento; stesso programma anche per venerdì e sabato mentre domenica 27 allenamento al mattino e nel pomeriggio partenza per San Gallo. Nel frattempo è stato definito lo staff tecnico di Mancini: al fianco del ct azzurro, tra gli altri, ci saranno gli assistenti allenatore Alberico Evani, Angelo Adamo Gregucci, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Questo il quadro completo dello staff della Nazionale A, team manager: Gabriele Oriali; Assistenti allenatore: Alberico Evani, Angelo Adamo Gregucci, Giulio Nuciari, Fausto Salsano. Allenatore dei portieri: Massimo Battara. Preparatori atletici: Giovanni Brignardello, Claudio Donatelli. Medici: Carmine Costabile, Angelo De Carli. Fisioterapisti: Alfonso Casano, Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi. Osteopata: Walter Martinelli. Nutrizionista: Matteo Pincella. Match analyst: Antonio Gagliardi.

