Mancini: «Molto da fare, ma sono ottimista». Zaza: «Cancellati i ricordi tristi in azzurro»

«C'è stata una leggerezza enorme da parte nostra, anche se eravamo un po' affaticati nel finale, perché abbiamo giocato per 20' in dieci uomini. Adesso è presto per vedere qualcosa, dobbiamo iniziare a far giocare i giovani, gli elementi che hanno meno esperienza». Così Roberto Mancini, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio con l'Olanda per 1-1 in amichevole a Torino. «I ragazzi si sono impegnati tanto, dopo un anno faticoso, dobbiamo mettere a posto tante cose, ma io sono ottimista per la ripresa della stagione», conclude il ct.



ALLEGRIA ZAZA

«Sono contento del gol, perché avevo un ricordo un po' triste della Nazionale... Ho avuto un po' di fortuna, ma è stato normale emozionarsi. Dopo tanti ricordi negativi penso sia normale. Sono contento della prestazione, siamo un gruppo giovane e possiamo preparaci al meglio. Purtroppo abbiamo tanto tempo per farlo». Così Simone Zaza, tornato al gol nell'amichevole di Torino. «Ho avuto esperienze negative, non solo in azzurro, ma anche in Inghilterra e vado per la mia strada - aggiunge -. Penso che siano una squadra giovane, con noi ci sono buonissimi giocatori che devono crescere verso i massimi livelli».

