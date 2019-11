Nazionale, la nuova maglia dell'Italia dedicata alla "new generation"

L'Italia presenta la nuova maglia. Bianca, da trasferta, e dedicata alle nuove generazioni. Una Nazionale che integra, in tutto e per tutto, il futuro con uno sguardo alla cultura e allo sport. «In occasione delle due ultime gare contro la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre) e l’Armenia (lunedì 18 novembre), valide per le qualificazioni a EURO 2020, la Nazionale indosserà il nuovo kit Away. Puma (il marchio ufficiale degli azzurri ndr), con l’obiettivo di continuare a celebrare l’influenza dell’Italia nel calcio e il suo ruolo guida nella cultura internazionale, presenterà oggi il nuovo kit Away 2020 delle Nazionali italiane, che unisce un design moderno ad un’ispirazione rinascimentale, integrandoli nella classica maglia bianca, seguendo l’ispirazione dell’ultimo kit Renaissance».



#PUMAFootball ⚽️presenta oggi il nuovo kit Away - “Crafted from Culture” delle Nazionali 🇮🇹



👉🏻 https://t.co/HLydlMS0QS



⚪️ Il design offre un look elegante che fonde la cultura e lo stile del Paese con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione pic.twitter.com/hd8lgIxLkX — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) November 11, 2019

Sulla pagina ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio, il comunicato continua così: «Il design offre un look elegante, tipicamente italiano, che fonde la cultura e lo stile del Paese nel kit della Nazionale, con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione di giocatori in vista dei prossimi impegni europei e mondiali. Il nuovo Away kit 2020 dell’Italia sarà disponibile a livello globale online sul sito FIGCstore.com, PUMA.com e presso selezionati sport retailers».

