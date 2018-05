Nazionale, primo giorno di lavoro per il ct Mancini: out Immobile e Bernardeschi

Ciro Immobile lascerà nel pomeriggio il ritiro di Coverciano e non prenderà parte quindi alle prossime amichevoli della Nazionale con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Dopo gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina, l’attaccante della Lazio tornerà a disposizione del club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.



Primo allenamento della nuova Nazionale targata Roberto Mancini oggi a Coverciano: il gruppo azzurro a disposizione del ct, dopo aver perso Emerson e Marchisio per infortunio, ha salutato anche Bernardeschi che ha già lasciato, come annunciato ieri, il centro federale, anche lui per problemi fisici. Intanto Mancini, insieme al suo staff, ha diviso il gruppo in due parti, uno impegnato in una sessione tecnica-tattica, l'altro in esercizi sul campo e di questo gruppo fa parte anche Balotelli, insieme ai vari Insigne, Florenzi, Cristante e Bonucci: l'ex attaccante dell'Inter è tornato in Nazionale dopo quattro anni.



