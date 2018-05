Nazionale, Zaza ancora a riposo, prove di 4-3-3

L'Italia di Roberto Mancini continua la preparazione a Coverciano per le amichevoli con l'Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), la Francia (1 giugno a Nizza) e l'Olanda (4 giugno a Torino). Ancora a riposo l'attaccante Simone Zaza, che ha fatto fisioterapia per problemi muscolari, il ct ha diviso i giocatori a disposizione in due gruppi, alternando parte atletica a quella tecnica-tattica, insistendo sul modulo 4-3-3. Il primo gruppo, di cui faceva parte tra gli altri anche Balotelli, ha terminato prima, mentre il secondo gruppo sta ultimando la sessione mattutina. Nel pomeriggio, alle 17, altra sessione di lavoro, stavolta a porte chiuse.

