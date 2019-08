Neymar: il Barcellona offre 100 milioni più Coutinho, il Psg ne chiede 250

di Eleonora Trp

La telenovela Neymar è alle battute finali. Oggi, i rappresentati del Barcellona sono volati a Parigi per presentare una nuova proposta ufficiale al Psg sulla base di 100 milioni più il cartellino del brasiliano Coutinho. Tra domanda e offerta c'è ancora una distanza di almeno 50 milioni (i transalpini partono da una valutazione di 250, secondo Marca), ma per riportare a 'casa' O Ney i catalani hanno già studiato un rilancio con Rakitic nel pacchetto. Il Real Madrid, che potrebbe approfittare degli ottimi rapporti con i francesi, osserva e valuta una seconda offerta dopo il no alla prima (cash più Bale, Modric e James Rodriguez, quest'ultimo ancora obiettivo del Napoli). Di certo, il desiderio di Neymar di vestire nuovamente la maglia blaugrana ha un peso importante in questa vicenda, che si concluderà presto come preteso nelle ultime ore dal presidente Al Khelaifi.

