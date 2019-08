Neymar torna al Barcellona, trovato l'accordo con il Psg

L'affare dell'estate è andato in porto: il Barcellona ha trovato l'accordo con il Psg e dunque dopo due anniriporta a casa il brasiliano Neymar. Il clamoroso affare apre nuove scenari sul mercato europe con la Juventus direttamente interessata. Il Psg infatti potrebbe reinvestire i soldi incassati acquistando Dybala. Ancora non sono noti i termini economici dell'accordo tra il club spagnolo e quello francese, e non è escluso che possano rientarci anche dei calciatori che dal Barcellona passerebbero al Psg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA