Neymar: «Resto al Psg, è un onore giocare con Buffon»

Neymar giura fedeltà al Paris Saint-Germain e si dice onorato di giocare con Gigi Buffon. Il Real Madrid ha messo nel mirino il fuoriclasse brasiliano dopo l'addio di Cristiano Ronaldo ma, in occasione di un'asta benefica a San Paolo, Neymar ha assicurato che il suo futuro sarà ancora al Psg. «Resto a Parigi, ho un contratto», ha detto a chiare lettere Neymar, alla sua prima apparizione pubblica dopo l'eliminazione del Brasile ai quarti dei Mondiali in Russia: «La stampa -ha aggiunto- alimenta le voci e inventa storie, ma tutti sanno quanto io sia legato al Psg». Neymar si è poi complimentato con il suo compagno di squadra Kylian Mbappé per il trionfo della Francia al Mondiale e ha infine dedicato una menzione speciale a Buffon, nuovo acquisto del Psg: «Sarà un onore dividere lo spogliatoio con un grande portiere come lui, con la sua esperienza potrà dare molto alla squadra».

