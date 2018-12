Cento anni della Triestina calcio: fumogeni in piazza, tifosi in festa

di E.B.

TRIESTE - Una cinquantina di tifosi della Triestina hanno celebrato allo scoccare della mezzanotte i cento anni della propria squadra. Disposti ordinatamente lungo le Rive davanti al mare in piazza Unità d'Italia, i supporter a mezzanotte hanno acceso decine di fumogeni di colore rosso con un forte effetto scenografico. I colori della "alabarda", rispecchiati nell'acqua con alle spalle la piazza addobbata per il Natale, hanno infatti creato un momento suggestivo. I tifosi hanno sventolato un paio di grandi bandiere con il simbolo della alabarda a doppio uncino e la scritta 1918, anno di fondazione della società sportiva. Spentisi i fumogeni, il gruppo ha poi cominciato a scandire slogan come "sosterrò la Triestina finché vivrò" e "tanti auguri vecchia alabarda".

