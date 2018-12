Serie B, Oddo si dimette a Crotone, il Padova esonera Foscarini: tornano Stroppa e Bisoli

Massimo Oddo si dimette dalla guida tecnica del Crotone. La guida della prima squadra è stata nuovamente affidata al tecnico Giovanni Stroppa, che nelle prossime ore raggiungerà la squadra. In una nota il club calabrese ha ringraziato Oddo «per l'impegno profuso» augurandogli «un caloroso in bocca al lupo» per il prosieguo della sua carriera. La classifica di Serie B vede attualmente il Crotone al terzultimo posto con 13 punti in 17 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). L'ultimo ko ieri sera allo stadio Ezio Scida 3-0 contro lo Spezia.



Il Padova annuncia che il tecnico Claudio Foscarini è stato esonerato e che la panchina della prima squadra è stata affidata a Pierpaolo Bisoli. Il club, che milita in serie B, ringrazia Foscarini, mentre già oggi Bisoli sarà alla guida tecnica della prima squadra. Il Padova è reduce dalla sconfitta ieri con Benevento.





