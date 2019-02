Atalanta-Milan, le pagelle: Calhanoglu si accende, Zapata no

di Paolo Vavassori​

ATALANTA



BERISHA 5,5

Trafitto da una parabola imparabile in avvio. Non è tempestivo sul terzo gol.



TOLOI 6

Ordinato. Attento in copertura.



DJIMSITI 6

Domina Piatek per un tempo, poi nel finale dei primi 45' il polacco lo beffa. Ma si tratta di un prodezza assoluta.



PALOMINO 6,5

Dalla sua parte non si passa. Mette la museruola a Suso.



HATEBOER 5,5

Accelera con insistenza, ma è troppo impreciso. Sbaglia il disimpegno che innesca il secondo gol milanista



(19' st GOSENS 6 Prova qualche sgroppata).



DE ROON 5,5

Un brutto fallo in avvio. Fa fatica contro Paquetà



FREULER 7

Torna al gol, ma è prezioso anche in fase di contenimento.



CASTAGNE 6,5

Difende ma non solo. In grande forma atletica.



GOMEZ 5,5

Qualche bella intuizione e un tiro fuori di poco. Ma poco nel vivo della manovra



(14' st KULUSEVSKI 6 Entra in un momento difficile. Si muove con personalità e prova il tiro).



ILICIC 7

Ricama per Freuler sul primo gol del match



ZAPATA 5,5

Si accende poco. Lavora di fisico ma viene arginato. In ritardo su Piatek in occasione del terzo gol. (33' st BARROW sv).



------------------------------------------------------------



MILAN



DONNARUMMA 5,5

Sul tiro di Freuler poteva fare decisamente meglio Incerto.



CALABRIA 6,5

Attento alle retrovie.



MUSACCHIO 6,5

Fa a sportellate con Zapata. Reattivo.



ROMAGNOLI 6,5

Fatica nell'uno contro uno con Ilicic. Tiene comunque il campo bene



RODRIGUEZ 6,5

Attento in difesa. Calibra bene il cross del vantaggio.



KESSIE 6,5

Un voto in meno perché in avvio sbaglia un gol da fare. Ma tanta sostanza.



BAKAYOKO 6

Solidità in mezzo al campo.



PAQUETA' 6,5

Fisicità, tecnica e buone idee. Cresce a vista d'occhio.



(42' st LAXALT sv)



SUSO 6

Bel duello con Palomino che riesce a frenarlo.



(32' st CASTILLEJO sv)



PIATEK 8

Gol eccezionale il primo. Elettrico e famelico come sempre sul tris.



(23' st CUTRONE 6 Non segna ma si muove tanto).



CALHANOGLU 7

Un gol bellissimo che lo scuote dopo un primo tempo anonimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA