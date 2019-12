Pallone d'oro, Cristiano Ronaldo fuori dal podio e assente a Parigi. Favorito Messi. De Ligt miglior giovane, Alisson miglior portiere

Cristiano Ronaldo, già assente l'anno scorso quando arrivò secondo dietro Luka Modric, e con ogni probabilità fuori dal podio del Pallone d'oro, non è presente stasera alla cerimonia al Teatro Chatelet di Parigi. Secondo i giornalisti francesi presenti, CR7 avrebbe spiegato la sua assenza con la necessità di essere presente al Gran Gala del Calcio, a Milano, dove - al contrario di Parigi - potrebbe vedersi assegnare il premio come miglior giocatore del campionato italiano. Favoritissimo a Parigi è Messi.



Il difensore juventino Matthijs de Ligt, ex Ajax, si è aggiudicato il Trofeo Kopa, il premio dedicato al miglior giocatore Under 21 del mondo. Il miglior portiere invece è l'ex romanista Alisson.



La graduatoria dei primi classificati del Pallone d'oro 2019

[in ordine alfabetico]

Mané (Senegal/Liverpool), Messi (Argentina/Barcellona), Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus), Van Dijk (Olanda/Liverpool).



La classifica ufficiale del Pallone d'oro 2019

5 - Mohamed Salah (Egitto/Liverpool)

6 - Kylian Mbappé (Francia/Psg)

7 - Alisson (Brasile/Liverpool)

8 - Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco)

9 - Bernardo Silva (Portogallo/Manchester City)

10 - Riyad Mahrez (Algeria/Manchester City)

11 - Frenkie de Jong (Olanda/Ajax poi Barcellona)

12 - Raheem Sterling (Inghilterra/Manchester City)

13 - Eden Hazard (Belgio/Chelsea poi Real Madrid)

14 - Kevin de Bruyne (Belgio/Manchester City)

15 - Matthijs de Ligt (Olanda/Ajax poi Juventus)

16 - Sergio Aguero (Argentina/Manchester City)

17 - Roberto Firmino (Brasile/Liverpool)

18 - Antoine Griezmann (Francia/Atletico Madrid poi Barcellona)

19 - Trent Alexander-Arnold (Inghilterra/Liverpool)

20 - ex aequo: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal) e Dusan Tadic (Serbia/Ajax)

22 - Son Heung-min (Corea del Sud/Tottenham)

23 - Hugo Lloris (Francia/Tottenham)

24 - ex aequo: Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli) e Marc-André Ter Stegen (Germania/Barcellona)

26 - ex aequo: Georginio Wijnaldum (Olanda,Liverpool) e Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

28 - ex aequo: Joao Felix (Portogallo/Atletico Madrid), Marquinhos (Brasile/PSG) e Donny van de Beek (Olanda/Ajax).



