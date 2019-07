Roma, Pallotta in vacanza a Otranto cena con il figlio di Preziosi. Poi spunta Scamarcio

di Gianluca Lengua

Anche se a Roma ha il suo investimento più importante, il presidente James Pallotta non ha la minima intenzione di mettere piede nella Capitale dove ormai manca da più di un anno (a settembre possibile visita a Trigoria). E nonostante questa estate abbia pianificato le sue vacanze in Italia, ha deciso di bypassare la città eterna preferendo la campagna Toscana e il mare azzurro della Puglia. Ed è proprio lì, nella regione che ha dato i natali al suo nuovo direttore sportivo Petrachi, che Jim si è fatto immortalare.







In alcuni scatti si vede il numero uno giallorosso nella città di Otranto, dove è stato ospite allo stabilimento “Balnearea” per una giornata di relax sotto il sole, ha poi fatto un tuor dell’incantevole borgo e “casualmente” ha incontrato anche il figlio del presidente del Genoa Enrico Preziosi con cui ha cenato al ristorante “Pi Greco”. Luogo ambito dai vip in vacanza nella zona, dato che poco prima i proprietari hanno ospitato anche l’attore Riccardo Scamarcio. In queste ore Pallotta ha lasciato la Puglia e sta rientrando a Boston.

