Il Siviglia punta su Montella. Sabatini pensa a Yanga Mbiwa. Liverpool, cifra record per van Dijk

di Eleonora Trotta

Vincenzo Montella è ad un passo dal ritorno in panchina: il Siviglia, quinto in Liga con 29 punti, lo ha scelto per il post Berizzo. La decisione finale del club andaluso è arrivata prima del consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio, durante il quale il presidente Castro ha definito insieme al suo staff l’accordo dell’allenatore campano. Decisivo il ruolo di Enzo Maresca: l’ex centrocampista, a Siviglia dal 2005 al 2009, sarà, salvo imprevisti, il vice di Montella nella sua prima avventura straniera. L’Aeroplanino, va ricordato, ha vinto il ballottaggio con Javi Gracia, l’unico spagnolo presente nella lista, e superato le candidature di Walter Mazzarri, Thomas Tuchel e Francesco Guidolin, ma per la stretta di mano definitiva si attende l’eventuale intesa con la proprietà meneghina sulla buonuscita (il contratto scade nel 2019). E solo in caso di ostacoli o rinvii, il Siviglia riprenderà i contatti con gli altri allenatori. L’atteso sbarco di Montella in Spagna infiamma così il mercato sull’asse Siviglia-Milano, con alcuni rossoneri già nel mirino del manager campano.



RITORNO IN ITALIA?

Intanto a Milano Walter Sabatini corteggia un suo vecchio giocatore: si tratta di Yanga Mbiwa, valutato dal Lione circa 5-6 milioni. Secondo l’Equipe, il centrale francese ex Roma vuole una nuova squadra, considerando che in questa stagione ha collezionato appena tre presenze. Piace anche alla Fiorentina e in Turchia. A proposito di difensori, il Sassuolo cerca l'erede di Paolo Cannavaro (sul taccuino Tonelli e Paletta), mentre il Benevento ha definito l’acquisto del centrocampista brasiliano Sandro. Capitolo estero: il Liverpool ha raggiunto l’accordo con il Southampton per il trasferimento record di van Dijk. La cifra choc è di 85 milioni di euro.

