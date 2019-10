Parma-Genoa 0-0 La Diretta Rossoblù in cerca di punti salvezza

Parma e Genoa si affrontano al Tardini nel match domenicale delle ore 18; è una partita fondamentale per entrambe le compagini che, seppur con sfumature differenti, non vivono certo un positivo momento di forma. I ducali sono reduci infatti, prima della sosta, dall'opaca prova di Ferrara, da dove sono usciti sconfitti 1-0 per mano della SPAL, mentre il Genoa, solamente 5 i punti conquistati da inizio campionato,viene dalla beffarda sconfitta casalinga col Milan.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

GENOA: Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev.



L'ultima vittoria del Genoa a Parma risale alla prima parte del campionato 2014/2015, quando i rossoblù hanno espugnato il Tardini grazie ai gol di Perotti e Matri dopo il momentaneo pareggio di Coda. In 13 precedenti, 7 le vittorie del Parma, 2 dei liguri e 4 pareggi.



