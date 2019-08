Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista del nono titolo di fila. Niente esordio per Maurizio Sarri, fermato da una polmonite e sostituito dal vice Martusciello alla guida di Ronaldo e compagni. I ducali partono con l'obiettivo di replicare la salvezza conquistata al termine dello scorso torneo dopo gli anni di purgatorio nelle serie minori.



Nella partita del Tardini dello scorso campionato furono Mandzukic e Matuidi a regalare la vittoria ai bianconeri, dopo il momentaneo pareggio di Gervinho per i ducali. Nella storia della serie A a girone unico Parma e Juventus si sono incontrate in Emilia 24 volte, ed il bilancio è in perfetta parità: 7 vittorie per parte, 10 i pareggi. L'ultima vittoria degli emiliani è dell'11 aprile 2015, 1-0 grazie al gol di José Mauri.



PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D’Aversa.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Martusciello.

