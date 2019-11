Parma-Roma, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Parma e Roma si sfidano questo tardo pomeriggio alle ore 18 per la 12a giornata di Serie A. I ducali sono protagonisti di un buon inizio di stagione, e vengono dall'ottimo pareggio di Firenze della scorsa settimana col finale di 1-1 al cospetto della Fiorentina; gran momento invece per i giallorossi, che sembrano avere ben assorbito i dettami tattici di mister Fonseca e vogliono i 3 punti per conservare la 3a posizione di classifica dagli assalti degli inseguitori.



LE PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA: (4-3-3): Sepe; Darmina, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All. D’Aversa

ROMA: (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko All. Fonseca



Un solo successo nelle ultime 5 partite giocate in campionato dal Parma, il 5-1 sul Genoa della 8a giornata di campionato: per il resto, 2 pareggi ed altrettante sconfitte; Roma imbattuta invece da ben 6 turni, con 4 vittorie conquistate a fronte di 2 pareggi a segnare un periodo di forma veramente positivo per Dzeko e compagni.

