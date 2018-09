Stadio Roma, indagini su 400.000 euro versati da Parnasi. «Alla Lega 250.000»

La Procura di Roma, che sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo stadio della Roma, ha accertato che sono in totale 400 mila euro i contributi verati alla politica. Soldi che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus «Più Voci», vicina alla Lega (250 mila euro nel 2015), oltre che alla Fondazione Eyu (150 mila euro nei mesi scorsi), legata al Pd. Nel filone è indagato per finanziamento illecito il tesoriere del Pd e deputato, Francesco Bonifazi. Al vaglio la posizione del tesoriere della Lega Giulio Centemero.







L'attività di indagine dei pm di piazzale Clodio negli ultimi giorni ha subìto un'accelerazione in vista della chiusura delle indagini che potrebbe arrivare in autunno. Parte delle carte su questo filone delle indagini è stata nelle scorse settimane inviata dai pm capitolini ai colleghi della Procura di Genova che indagano sui fondi della Lega.

