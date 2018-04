Si salvi chi può: l'Udinese non evita la 11. sconfitta di fila: Oddo a forte rischio

di Paola Treppo

UDINE - Ormai, oltre ad aver raggiunto il record negativo di sconfitte consecutive si è sprofondati nuovamente nella lotta salvezza con delle avversarie disposte a giocarsi il tutto per tutto per la permanenza nella massima serie anche per il prossimo campionato.



Incolpevoli spettatori di tutte queste vicende sono i tifosi bianconeri che non hanno mai tolto il loro sostegno alla squadra e che in settimana hanno appeso degli striscioni di disappunto verso la gestione della società. Per questa domenica pomeriggio si potrebbe assistere a delle ulteriori iniziative. Infatti, alcune compagini degli ultras bianconeri potrebbero riunirsi prima della partita all'ingresso del pullman della squadra per cercare di caricarli prima dell'incontro cercando un contatto diretto con alcuni giocatori per poi attendere l'esito dell'incontro. Qualora si arrivi all'undicesima sconfitta si potrebbe profilare una contestazione molto articolata.

