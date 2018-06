Pippo Inzaghi futuro papà, in vacanza con la fidanzata Angela Robusti col pancino sospetto

MILANO – Anche per Pippo Inzaghi è arrivato il momento di diventare papà. L’ex attaccante e neo allenatore del Bologna, 44 anni, starebbe per avere un figlio dalla sua attuale compagna, Angela Robusti, ex Miss Veneto.



Simone Inzaghi, il matrimonio con Gaia Lucariello: grande festa in Toscana







A dare la notizia il settimanale “Spy” che pubblica delle immagini della coppia in spiaggia con lei che sfoggia un pancino sospetto.In realtà le voci del lieto evento (il piccolo dovrebbe nascere con l’inizio dell’inverno) risalgono a circa due settimane fa quando l’ex scapolo d’oro, 44 anni, si è presentato alle nozze del fratello Simone accompagnato dalla nuova fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA