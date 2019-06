Platini fermato per «corruzione privata» nell'inchiesta sui mondiali in Qatar 2022

Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito francese Mediapart. Platini, leggenda Juventus, è stato eletto nel 2007 e ha ricoperto la carica di presidente fino al 2015 quando è stato bandito dal comitato etico Fifa. Platini, classe 1955, ha vestito le maglie della Juventus e della Nazionale francese, e tra il 2007 e il 2015 ha guidato l’UEFA. Platini è attualmente in custodia presso l'anticorruzione della polizia di Nanterre.



È confermato il fermo di polizia per Michel Platini, per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all'inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici» nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.

