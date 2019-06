Portogallo-Olanda 1-0: Guedes regala un altro sorriso ai lusitani

di Salvatore Riggio

Sorride il Portogallo, che vince 1-0 contro l’Olanda grazie al gol di Guedes al minuto 15 della ripresa e bissa il successo di tre anni fa agli Europei del 2016. È l’ennesimo trionfo di Cristiano Ronaldo, eliminato con la Juventus dall’Ajax in Champions, ma vittorioso con la sua Nazionale nella prima edizione della Nations League. Resta la delusione dell’Olanda, piena di giocatori dei Lancieri, che non gioca in maniera brillante, commette troppi errori in fase di impostazione, si salva diverse volte grazie a Cillessen, ma è costretta ad arrendersi al gol dei lusitani. L’intervento del portiere olandese, nell'occasione, non è proprio impeccabile. Il Portogallo rischia soltanto 5’ dopo sul colpo di testa di Depay, neutralizzato da Rui Patricio, ma la gara finisce 1-0. Ora Cristiano Ronaldo si candida al Pallone d’Oro. I rivali sono molti, su tutti l’ex giallorosso Salah, protagonista a Madrid nella finale di Champions contro il Liverpool. Nella finalina per il terzo posto vince l’Inghilterra, che batte la Svizzera ai rigori (6-5, i 90’ regolamentari erano terminati 0-0). Dagli 11 metri è decisivo il dodicesimo rigore di Drmic che si fa parare il tiro da Pickford, che aveva trasformato il nono penalty della serie.

