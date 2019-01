Premier, Arsenal ko: il West Ham vince il derby di Londra

Il West Ham batte l'Arsenal e si aggiudica uno dei tanti derby di Londra. All'Olympic Stadium finisce 1-0: il gol partita lo firma Rice al 3' del secondo tempo, su assist di Nasri, ex City e ultimo arrivato nelle file degli 'Hammers'. Il successo permette alla squadra di Pellegrini di salire all'8/o posto in classifica a 31 punti, mentre i Gunners restano quinti a 41 punti, tre in meno dall'ultimo posto utile per la Champions attualmente occupato dal Chelsea che gioca alle 18.30 con casa contro il Newcastle ore 18.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA