Premier, il Liverpool comincia bene il 2018: successo al fotofinish. Vince pure lo United

di Redazione Sport

Tra l'entusiasmo per l'ingaggio di van Dijk e le ansie per la possibile partenza di Coutinho per Barcellona, il Liverpool comincia bene il 2018 imponendosi 2-1 in extremis in casa dell'ostico Burnley. È il terzo successo consecutivo per la squadra di Juergen Klopp, che occupa il quarto posto con 44 punti dopo 22 partite. Tutto si è deciso nel finale, dopo una partita ben gestita dai Reds privi di Salah, agevolata dalla rete al 16' st di Mane. Mancavano solo tre minuti al 90' quando l'islandese Gudmundsson ha pareggiato di testa. Nel recupero, su calcio di punizione, Klavan ha trovato di testa il varco giusto per regalare i tre punti ai suoi. È tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive il Leicester, impostosi 3-0 sull'Huddersfield grazie alle reti di Mahrez, Slimani e Albrighton. Le Foxes salgono a quota 30 in classifica, piazzandosi all'ottavo posto. Tre punti d'oro per il Newcastle di Rafa Benitez in casa dello Stoke City, garantiti da una rete di Perez nella ripresa. È finita 2-2 la sfida tra Brighton e Bournemouth, che ha aperto il programma calcistico del Capodanno, con la squadra di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunta. Le due formazioni procedono vicine, al 12/o e 14/o posto della classifica, con il 13/o occupato dal Newcastle.



OK ANCHE MOU

Il Manchester United batte 2-0 l'Everton a Goodison Park e accorcia momentaneamente sui cugini del City, stasera lontani 12 punti (ma con i citizens che giocheranno domani pomeriggio in casa contro il Watford). Per la squadra di Josè Mourinho, oggi senza l'infortunato Lukaku, a segno Martial (57') e Lingard (81'). In attesa di Arsenal-Chelsea, big match della 22ma giornata in programma mercoledì 3 gennaio, i Red Devils si riportano momentaneamente al 2/o posto in classifica (47 punti contro 45, mentre il City è davanti solitario a 59 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA