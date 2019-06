Premier League, alla prima giornata subito United-Chelsea

A meno di due mesi dall'inizio, la prossima Premier League prende forma, con la compilazione del calendario che - alla prima giornata - propone già la super-sfida tra Manchester United e Chelsea. La nuova stagione inglese - dopo il prologo della Community Shield tra Manchester City e Liverpool nel primo weekend di agosto - verrà inaugurata dai Reds nell'anticipo del 9 agosto contro la neo-promossa Norwich. Debutto in trasferta per i campioni del Manchester City, impegnati sul campo del West Ham, mentre per il Tottenham, finalista di Champions League, l'esordio riserverà un'altra neo-promossa, l'Aston Villa. Sarà un agosto ricco di grandi incontri, senza dimenticare la SuperCoppa Europea, in programma il 14 ad Istanbul, tra Liverpool e Chelsea. Tre giorni dopo, in campionato, un'altra super-sfida, quella all'Etihad stadium tra Manchester City e Tottenham, che il 31 agosto sarà impegnato nel derby londinese contro l'Arsenal. Altro big-match il 21 settembre, con il Chelsea che ospiterà il Liverpool, mentre per la rivincita della finale di Champions League bisognerà attendere il 9 novembre, quando il City di Pep Guardiola farà visita al Liverpool di Jurgen Klopp



