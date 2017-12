Premier League, ecco il Boxing day: Mourinho sfida il Burnley. Esame ​Brighton per Conte

di Benedetto Saccà

Filato via il Natale, il pallone ora torna felice e rotondo a rotolare. Immancabile, del resto, è il rito (o il mito...) britannico del Boxing day. Un’intera giornata di Premier League versata nel bicchiere del giorno di Santo Stefano. Va detto però che quest’anno si cambierà giusto un poco: perché oggi si giocheranno non tutte le sfide del turno ma otto delle dieci. Infatti il Manchester City di Guardiola, capolista in fuga, scenderà in campo a Newcastle domani, mentre l’Arsenal affronterà il Crystal Palace giovedì sera.



Il cuore del Boxing day batterà però nel pomeriggio, come detto. E a infiammare la 20esima giornata sarà il duello che all’Old Trafford opporrà il Manchester Utd di Mourinho al Burnley. D’accordo, si potrebbe archiviare il pronostico immaginando uno United iper favorito: tuttavia non sarebbe corretto: in fondo i Red Devils hanno raccolto una sconfitta e un pari nelle ultime quattro partite; e il Burnley, pur trovandosi al settimo posto, rimane comunque una delle rivelazioni della stagione inglese. Tra l’altro bisogna anche considerare che possa incidere sull’esito della gara una certa componente psicologica. Non dev’essere naturale, d’altronde, riuscire a conservare la concentrazione, se dopo appena 19 giornate ci si ritrova secondi a 13 (tredici, tredici) punti dalla vetta. E Mou ha provato a scalare proprio questo versante negli ultimi giorni.



Terzo a 16 lunghezze dalla cima (un’enormità) è il Chelsea di Antonio Conte, che domani riceverà il Brighton e tenterà di passare una mano di bianco sulla macchia del recente pareggio rimediato con l’Everton. L’impegno meno complicato lo dovrà assolvere il Liverpool, quarto: battere lo Swansea, ultimo in classifica e reduce da un pareggio e due sconfitte. Il Tottenham, invece, si misurerà con il Southampton, che evidentemente non ricorda più chi è e come si vince, dal momento che l’ultimo successo lo ha conquistato il 26 novembre.



Al Leicester sarà consegnata la sfida con Watford, in arrivo da quattro sconfitte quattro in sequenza; mentre all’Everton, la passeggiatina in compagnia del West Bromwich, che finora ha vinto soltanto due partite in campionato – l’ultima il 19 agosto e ancora si andava in spiaggia. Per chiudere, gli appassionati potranno godersi Bournemouth-West Ham e Huddersfield-Stoke. Partitone per intenditori. O buone per conciliare un po’ il sonno...



