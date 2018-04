Premier League, il Chelsea batte il Southampton in rimonta

Il Chelsea batte in rimonta il Southampton nel match valido per il 34° turno di Premier League. I Blues si impongono in trasferta per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. A illudere il Southampton sono le reti di Tadic (21') e Bednarek (60'), poi la squadra di Conte ribalta il risultato con una doppietta di Giroud (70' e 78') e un gol di Hazard (75'). Il Chelsea resta al quinto posto ma grazie a questa vittoria si porta momentaneamente a -7 da Liverpool e Tottenham, in campo stasera rispettivamente contro il Bournemouth e il Manchester City. Si complica invece la corsa salvezza del Southampton, terzultimo con 28 punti a -5 dall'Huddersfield.



