Premier League, il derby di Manchester va allo United: City sconfitto in rimonta 3-2

di Redazione Sport

Derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba con una doppietta ha spezzato l'incantesimo prima della beffarda rete di Smalling che ha regalato la vittoria ai rivali. Il campionato è vinto comunque, il vantaggio dei Citizens sui cugini resta di 13 punti, ma la sconfitta - seconda stagionale in campionato - è un ben amaro risveglio dopo l'incubo del 3-0 subito in Champions League dal Liverpool. Una rimonta nel ritorno dei quarti, la prossima settimana, sarà ancora più ardua dopo lo choc odierno. L'Ethiad Stadium era pronto a festeggiare nel modo migliore proprio nella partita contro la principale avversaria e tutto sembrava andare per il meglio dopo le reti messe a segno in cinque minuti, tra il 25' e il 30', da Kompany e Gundogan. Sembrava fatta ma a cambiare le sorti del 176/o derby di Manchester è intervenuto l'ex juventino Pogba, in gol all'8' e al 10'. Un altro quarto d'ora scarso e Smalling ha completato la rimonta degli uomini di Josè Mourinho, che deve aver gradito molto la vittoria sul rivale Pep Guardiola. Tra una settimana il City potrà riprovarci, anche se la visita al Tottenham non dà garanzie di vittoria. Oggi gli Spurs hanno vinto 2-1 in casa dello Stoke e raggiunto a quota 67 punti il Liverpool, fermato sullo 0-0 nel derby dall'Everton.

