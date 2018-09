Premier League, Kane contro Salah: grande sfida tra Tottenham e Liverpool

Kane contro Salah sarà la sfida più attesa di Tottenham-Liverpool, clou della Premier in un fine settimana europeo che precede l'avvio della Champions e che è caratterizzato da una serie di incontri avvincenti. Tra questi, Watford-United, Bournemouth-Leicester, Bayern-Leverkusen, Wolfsburg-Hertha, Tolosa-Monaco. -



INGHILTERRA: dopo lo scivolone con la sorpresa Watford il Tottenham di Pochettino cerca di rifarsi e ha l'occasione di incrociare i guantoni con la squadra più in forma, il Liverpool a punteggio pieno, nel clou della Premier. Reds favoriti, ma sarà spettacolo, poi i londinesi se la vedranno con l'Inter. Da Kane e Salah si attendono magie come nella sfida del 4 febbraio. Può approfittarne il Chelsea di Sarri che vuole ingranare la quinta ospitando il modesto Cardiff. Ma l'altro incontro di cartello è a Watford con la squadra dei Pozzo, prima a sorpresa, che affronta l'esame United. Incontro delicato per Mourinho che, dopo due vittorie e due sconfitte, ha bisogno di rilanciarsi. Impegno facile per il City di Guardiola che riceve il Fulham mentre l'Arsenal prova a risalire in casa di un Newcastle in crisi. Tra Bounemouth e Leicester chi vince si porta in zona Champions. Domani: 13.30 Tottenham-Liverpool, 16 Bournemouth-Leicester, Newcastle-Arsenal, City-Fulham, Chelsea-Cardiff, 18.30 Watford-United. Domenica 16: 17.30 Everton-West Ham. -



SPAGNA: impegni baschi in trasferte per le due regine di Spagna a punteggio pieno e che hanno già fatto il vuoto. Il Barca dalla difesa granitica gioca a San Sebastiano, il Real, che finora non sembra risentire dell'assenza di Ronaldo, è impegnata a Bilbao prima di ricevere al Bernabeu la Roma. Il sorprendente terzo Celta Vigo ha la possibilità di restare in scia giocando a Girona. Facili impegni per Atletico e Siviglia, mentre il Valencia in crisi prova a ripartire ospitando il Betis, poi riceverà la Juve. Domani: 13 Atletico-Eibar, 16.15 Real Sociedad-Barcellona, 18.30 Valencia-Betis, 20.45 Athletic-Real Madrid. Domenica 16: 12 Leganes-Villarreal, 20.45 Siviglia-Getafe. Lunedì 17: 21 Getafe-Celta. -



GERMANIA: il Bayern sta dominando la Bundesliga e affronta domani un avversario tradizionalmente ostico come il Leverkusen, che però è partito col freno a mano tirato. Il match più interessante è però quello tra le altre due capoliste a sorpresa, Wolfsburg e Hertha Berlino. L'altra grande in affanno, lo Schalke, ha una trasferta molto dura a Moenchengladbach mentre il Lipsia prova a ripartire ospitando l'Hannover. Oggi: 20.30 Dortmund-Francoforte. Domani: 15.30 Wolfsburg-Hertha, Dusseldorf-Hoffenheim, Bayern-Leverkusen, Lipsia-Hannover, 18.30 Moenchengladbach-Schalke. -



FRANCIA: Quinto successo di fila in vista per il Psg che riceve il St.Etienne. Le due sorprese all'inseguimento dei campioni, Digione e Tolosa, hanno impegni diversi. La prima ha buone chance di superare l'Angers mentre la seconda riceve il Monaco col dente avvelenato dopo un avvio imbarazzante. Le avversarie più agguerrite dei parigini, Marsiglia e Lione, hanno impegni non trascendentali con Guingamp e Caen. Dopo il promettente successo di Lione il Nizza di Balotelli vuole risalire la china a spese del Reims. Oggi: 19 Nizza-Reims, 20.45 Psg-St. Etienne. Domani: 17 Caen-Lione, 20 Tolosa-Monaco, Digione-Angers. Domenica 16: 17 Bordeaux-Nimes, 21 Marsiglia-Guingamp. Negli altri campionati europei, in Olanda il Psv imbattuto gioca all'Aja domani alle 18.30. In Turchia clou col Galatasaray che ospita il capolista a sorpresa Kasimpasa oggi alle 19. In Russia lo Zenit in fuga è impegnato in casa dell'Orenburg domenica alle 13. In Serbia la Stella Rossa, avversaria del Napoli, cerca il settimo successo di fila ospitando il Radnik domani alle 20.30.

