Premier League, Lukaku salva Mourinho, Tottenham ko

La crisi è rientrata, per ora: una doppietta di Romelu Lukaku rinsalda la panchina di José Mourinho, rilanciando le ambizioni del Manchester United. Dopo due sconfitte di fila, tornano alla vittoria i Red Devils che espugnano il campo del Burnley grazie alla doppietta nel primo tempo del centravanti belga. Un successo d'autorevolezza, quello dello United, che avrebbe potuto imporsi con un margine anche più ampio se Paul Pogba non avesse sprecato nella ripersa il rigore concesso per fallo di Aaron Lennon su Marcus Rashford. Espulso, quest'ultimo, nel finale di gara per un ingenuo fallo di reazione. Unica nota negativa di un pomeriggio che risolleva la classifica dello United, ma di certo non basta a spegnere le polemiche interne alla società. Prima del fischio d'inizio, infatti, sul cielo sopra il Turf Moor stadium, è volato un aeroplano che sventolava un eloquente striscione: «Ed Woodward, uno specialista in fallimenti».



Esplicita presa di posizione di un gruppo di tifosi al fianco del manager portoghese, in continua polemica con il direttore generale dei Red Devils. «È stata una buona prestazione tutto sommato. Mi dispiace solo non aver segnato più gol per chiudere la partita prima. Pogba? Non critico mai chi sbaglia i rigori, piuttosto chi non ha il coraggio di tirarli», il commento a fine gara di Mourinho. Che approfitta dell'inatteso passo falso del Tottenham, sconfitto dal sempre più sorprendente Watford, ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate. Eppure al Vicarage Road sono gli ospiti ad andare avanti, ad inizio ripresa, grazie all'autogol di Abdoulaye Doucoure. Il pareggio dei padroni di casa arriva poco dopo l'ora di gioco con Troy Deeney, prima della rete che vale i tre punti firmata da Craig Cathcart. Quattro vittorie in altrettante partite, il Watford continua a sognare, in testa alla Premier League, assieme a Chelsea e Liverpool.

