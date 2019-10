Psg, Icardi e il suo momento: «Con un gol il dolore passa»

«Mauro Icardi esce dall'ombra». Titola così France Football sul primo gol dell'argentino dell'Inter con la maglia del Psg. L'attaccante ha firmato la vittoria della sua nuova squadra in Champions in casa del Galatasaray, superando anche l'inizio difficile dovuto a un infortunio. «Non sono ancora al 100%, ma con un gol il dolore passa...», ha commentato a 'Le Parisien'. «Qui al Psg - ha anche detto Maurito - va tutto bene: l'adattamento è rapido, aver trovato giocatori che parlano lo spagnolo mi ha aiutato. In campo, con talenti come Di Maria o Sarabia per un attaccante è tutto facile: tengono bene il pallone, vedono l'azione un secondo prima degli altri, e così per un attaccante è facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA