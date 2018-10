Psg-Napoli 2-2: doccia gelata per Ancelotti, Di Maria pareggia al 93'

Può sembrare un paradosso, ma il Napoli è deluso per il 2-2 al Parco dei Principi contro il Psg. Gli azzurri, infatti, sfiorano la grande impresa e si arrendono soltanto in pieno recupero alla prodezza griffata Di Maria. Il pari è comunque positivo: il Napoli è secondo nel girone e si giocherà la qualificazione agli ottavi fino all’ultima giornata. Ancelotti può sorridere per la prestazione: la personalità è quella della grande squadra.



FORMAZIONE ANNUNCIATA PER ANCELOTTI

Sono cinque i cambi rispetto al match contro l’Udinese. Ancelotti sceglie Maksimovic sulla destra in modo che la difesa diventi a tre in fase di impostazione. Fondamentale, dunque, la copertura di Callejon. Mario Rui ha più libertà di affondare a sinistra perché Fabian Ruiz si accentra e gli lascia lo spazio.



PARTENZA FORTE DEL PSG, POI CI PENSA INSIGNE

Il Psg prova a mettere subito il discorso in chiaro affidandosi alla pericolosità dei suoi attaccanti. Il migliore è sicuramente Mbappè, spesso imprendibile sulla fascia destra. Neymar e Cavani, invece, si accendono a tratti. Il Napoli cresce alla distanza e colpisce alla mezz’ora. Taglio di Callejon per Insigne e pallonetto che brucia Areola. Il Psg ha un altro sussulto con Mbappè, ma è il Napoli a rendersi pericoloso ancora con Insigne.



MERTENS ILLUDE ANCELOTTI, POI DI MARIA

Il Psg cambia assetto nella ripresa. Tuchel sceglie il 3-4-3 ultra offensivo e per venti minuti mette paura al Napoli. Il pari arriva al 15’ per una deviazione involontaria di Mario Rui sul cross di Meunier. Il copione è quello del primo tempo. Gli azzurri non si disuniscono e passano in vantaggio con Mertens al 32’, bravo ad intercettare la conclusione di Fabian. Il Psg ci prova con la forza della disperazione. Il 2-2 è un jolly firmato Di Maria.



